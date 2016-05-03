مقتل 19 مدنياً بأعنف قصف على الرقة منذ أسابيع

قتل 19 مدنيا على الأقل جراء ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها واستهدفت مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

ونفذت طائرات حربية، لم يعلم ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، "أكثر من 35 ضربة جوية على مدينة الرقة" في شمال سوريا، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "لم تتعرض الرقة منذ أسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، وقد استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم".

وأسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل "ما لا يقل عن 19 مدنياً، وإصابة العشرات بجروح"، كما قتل "5 عناصر من تنظيم داعش جراء القصف ذاته".

واستهدفت الضربات مناطق عدة في الرقة التي غالباً ما تتعرض لضربات جوية، ومن بينها "حديقة الرشيد وشارع المنصور والملعب البلدي ومنطقة ديوان الزكاة".

ويشن التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ سبتمبر 2014 غارات جوية تستهدف مواقع المتطرفين وتحركاتهم في سوريا.

وبالإضافة إلى التحالف الدولي، تشن روسيا منذ 30 سبتمبر حملة جوية في سوريا، وبرغم أنها سحبت في منتصف شهر مارس الجزء الأكبر من قواتها على الأرض، إلا أنها أكدت أنها تواصل ضرباتها ضد "الأهداف الإرهابية" في سوريا.