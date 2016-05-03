منظمة خيرية تنقل 101 سوري وعراقي من لبنان لإيطاليا

وصل 101 لاجئ سوري وعراقي إلى روما، اليوم الثلاثاء، في إطار مشروع "ممر إنساني" يهدف لمساعدة الفارين من الصراعات على بدء حياة جديدة في إيطاليا.

واستقبل مسؤولون من منظمة "سانت ايجيديو" الخيرية اللاجئين وبينهم شباب ومسنون في مطار فيوميتشينو.

يشمل العدد 97 شخصا من سوريا وأربعة من العراق كانوا في مخيم بالعاصمة اللبنانية بيروت. وتسعى المنظمة التي تعمل بالتعاون مع السلطات الإيطالية لاستقبال 1000 لاجئ في إيطاليا خلال عامين.

وقال أندريا ريكاردي، مؤسس المنظمة الخيرية: "نقول عبر هذه التجربة لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إن أوروبا لا يمكن أن تكون حصنا يشعر بالخوف. أوروبا لديها مسؤوليات أمام العالم. إذا كانت تريد أن تظل أوروبا لأن أوروبا محاطة بأسوار لن تعود أوروبا".

وكانت نفس المؤسسة قد نقلت 12 لاجئا سوريا على نفس الطائرة التي عاد بها البابا فرنسيس من زيارته لجزيرة ليسبوس اليونانية. وتم توفير مساكن لتلك الأسر في إيطاليا.