الجامعة العربية: مرتكبو اعتداءات حلب سيقدمون للعدالة

قررت جامعة الدول العربية، الأربعاء، العمل على تقديم كل من شاركوا في "الاعتداءات الوحشية" ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية إلى "العدالة الدولية"، في قرار صادر عن جلسة طارئة للجامعة حول حلب.

وعقد مندوبو دول الجامعة العربية اجتماعاً، الأربعاء، في مقر الجامعة في القاهرة لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية.

ويأتي هذا الطلب بعد إعلان روسيا أنها لن تطلب من النظام السوري وقف الغارات على حلب.

ووافقت كل الدول العربية على القرار باستثناء لبنان الذي امتنع عن التصويت.

وقررت الجامعة "العمل على تقديم كل من شاركوا وأسهموا في الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية".

وتضمن القرار العربي "الإعراب عن إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا واعتبار المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف القرار أن الجامعة تدين "كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية لما ترتكبه من عمليات وجرائم إرهابية ضد المدنيين السوريين في حلب وغيرها من المدن السورية".

وحثت الجامعة كافة منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية على "تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع النازحين واللاجئين السوريين".

من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في كلمته، الأربعاء، إن الأولوية أمام المجتمع الدولي الآن يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيت الهدنة بين كافة الأطراف السورية والعمل على تسهيل وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية للمتضررين في الأماكن المنكوبة في سوريا.

من ناحيته، شدد مندوب مصر في الجامعة العربية، السفير طارق القوني، في كلمته، على ضرورة مواصلة العمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في المناطق المتضررة والمحاصرة.

وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من 10 أيام تصعيداً عسكرياً أسفر عن مقتل أكثر من 285 مدنياً، بينهم نحو 57 طفلاً، بحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.