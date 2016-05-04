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الأمم المتحدة: سوريا تمنع المساعدات عن 900 ألف شخص

المصدر: جنيف - رويترز
من الغوطة "أرشيفية"
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قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية ترفض مناشدات الأمم المتحدة توصيل مساعدات إلى 905 آلاف شخص بما في ذلك في حلب التي تشهد تصعيداً لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأضاف للصحافيين بعد اجتماع أسبوعي للدول الداعمة لعملية السلام في سوريا لبحث الشؤون الإنسانية: "يبدو أن هناك مناطق محاصرة جديدة محتملة علينا متابعتها. هناك مئات من عمال الإغاثة غير قادرين على الحركة في حلب".

وأضاف: "من العار أن نرى أنه في الوقت الذي ينزف فيه سكان حلب فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هي عليه الآن".

كلمات دالّة

#سوريا, #الأمم المتحدة, #إغاثة, #مساعدات, #الأسد, #المعارضة السورية

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