النظام يلتزم بهدنة حلب 48 ساعة تبدأ من صباح الخميس

أعلن النظام السوري، مساء اليوم الأربعاء، عبر وسائل إعلامه، أنه سيلتزم بالهدنة في حلب لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح الغد الخميس.

ونقل إعلام النظام عن قيادة جيش الأسد أن نظام التهدئة سيطبق بدءا من الساعة الواحدة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الخارجية الأميركية أن واشنطن وموسكو توصلتا إلى اتفاق على توسيع الهدنة في سوريا لتشمل مدينة حلب.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستنسقان لتعزيز سبل مراقبة الترتيبات الجديدة، مشددة على ضرورة أن تضاعف روسيا جهودها للضغط على الأسد للالتزام بالترتيبات الجديدة بينما ستقوم الولايات المتحدة بدورها مع فصائل المعارضة السورية.