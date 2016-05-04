تركيا: يجب طرد داعش فوراً من منبج السورية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه يجب طرد تنظيم "داعش" فوراً من منطقة سورية قريبة من الحدود مع تركيا، وأن بلاده تعمل على تحقيق هذا الهدف.



وقال أوغلو، في تصريحات بثتها قناة (أن.تي.في) التلفزيونية، إنه "يجب طرد داعش من منطقة منبج جنوباً على الفور ونقوم بالعمل اللازم من أجل ذلك"، في إشارة إلى بلدة منبج التي تقع في شمال سوريا ويستخدمها التنظيم كطريق لوجيستي.