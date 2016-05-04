حجاب: الأزمة السورية وصلت إلى طريق مسدود

أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، بعد اجتماع في برلين جمعه مع الموفد الدولي، ستيفان دي ميستورا، ووزيري الخارجية الألماني والفرنسي، أن الأزمة في سوريا وصلت إلى طريق مسدود، مؤكداً أن المعارضة تريد حكومة انتقالية بدون الأسد ومؤيديه.

وطالب حجاب بمبادرات جديدة بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

كما أكد حجاب على وجوب وضع آلية لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه من ينتهك أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وطالب بأن تشمل أي هدنة جميع الأراضي السورية، رافضاً تجزيء الهدنة بحسب المناطق في سوريا.