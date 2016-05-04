اجتماع فرنسي سعودي إماراتي قطري تركي بشأن سوريا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، الأربعاء، نظراءه السعودي والقطري والإماراتي والتركي إلى عقد اجتماع في باريس الاثنين لبحث الوضع في سوريا، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول.

ويمكن أن تنضم دول أخرى إلى هذا اللقاء. وأوضح الناطق أن فرنسا قلقة من "توقف عملية التفاوض" فيما تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في حلب، حيث تواصلت المعارك العنيفة ليل الثلاثاء- الأربعاء.

وتجددت الغارات والاشتباكات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء مع انتهاء اتفاق تهدئة مؤقت تم فرضه في المنطقة بموجب قرار روسي أميركي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، استهدفت "22 غارة جوية على الأقل نفذتها طائرات حربية يرجح أنها سورية" الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتحديداً في أطراف بلدتي شبعا ودير العصافير. وترافقت الغارات مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في محيط دير العصافير.