لافروف: الأسد ليس حليفاً لنا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله اليوم الأربعاء، إن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ليس حليفاً لروسيا لكنها تدعمه في الحرب ضد الإرهاب.



وتابع لافروف في مقابلة مع الوكالة: "الأسد ليس حليفاً لنا. نعم نحن ندعمه في الحرب ضد الإرهاب وفي الحفاظ على الدولة السورية. ولكنه ليس حليفا بنفس القدر الذي تعتبر فيه تركيا حليفة للولايات المتحدة".



وقال الوزير الروسي إن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا قد يعقد خلال الأسابيع المقبلة.