الأسد يشبّه حربه في حلب بحرب الروس ضد النازية!

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن "حلب تعانق ستالينغراد" في إشارة منه إلى انتصار الجيش الروسي الأحمر، في الحرب العالمية الثانية، على الجيش النازي. حيث شهدت هذه المدينة، ستالينغراد، أقسى معارك ما بين الجيش الأحمر وجيش هتلر النازي.

وجاء ذلك في برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النصر على النازية الذي تحتفل به روسيا الاتحادية كل عام.

وقال الأسد في برقيته التي شبّه فيها حربه على المعارضة السورية بحرب الروس ضد النازية، إن "مدينة حلب تعانق ستالينغراد البطلة وتعاهدها أنها رغم شراسة الأعداء، وقساوة العدوان، فإن جيشنا لن يقبل بأقل من دحر هذا العدوان".

كما جاء في نص البرقية التي أرسلها إلى الرئيس الروسي بمناسبة عيد النصر على النازية، والذي نشرته وكالة النظام الرسمية "سانا" اليوم الخميس، وشكر فيها الرئيس الروسي على مساعدته التي يقدمها لنظامه.