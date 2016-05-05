بعد أيام تحت النار.. حلب تدخل الهدنة

أعلنت الخارجية الأميركية أن وقف إطلاق النار في حلب دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس بتوقيت دمشق، ولكنها أشارت إلى أن القتال لم يتوقف.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها توصلت لاتفاق مع روسيا على توسيع نطاق وقف إطلاق النار في سوريا ليشمل مدينة حلب المحاصرة، مؤكدة أن الجانبين الأميركي والروسي ينسقان لتعزيز مراقبة الترتيبات الجديدة.

وتوقعت الخارجية الأميركية أن تضغط روسيا على الأسد للالتزام بالترتيب الجديد وبالتزامن مع ما ستقوم به أميركا مع المعارضة بغية الالتزام بالهدنة.

فيما أعلن النظام السوري عبر وسائل إعلامه أنه سيلتزم بالهدنة في حلب لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة اعتبارا من صباح الخميس.