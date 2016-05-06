70 قتيلا في معارك بين النظام و"جيش الفتح" جنوب حلب

قتل أكثر من 70 شخصاً في أقل من 24 ساعة في معارك عنيفة جنوب حلب بين جيش النظام السوري وجيش الفتح الذي يضم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة، وأحرار الشام وفصائل اسلامية أخرى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن (جيش الفتح) جبهة النصرة وحلفاءها استولوا فجر الجمعة 6 مايوعلى بلدة خان طومان وقرى محيطة بها بالقرب من حلب بعد معارك استمرت أقل من 24 ساعة.



وتعتبر المعركة الحالية هي أول عمل عسكري لـ "جيش الفتح"عقب إعادة هيكلته قبل أيام، وشارك إلى جانب غرفة العمليات فصيل "جند الأقصى" المقرب من جبهة النصرة.

كما تعتبر خان طورمان بلدة مهمة استراتيجياً، لوقوعها قرب الطريق السريع الذي يربط بين دمشق وحلب.