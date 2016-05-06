بالصور.. سجادة حمراء وعرض أفلام بمعرة النعمان السورية

قدم هذا الأسبوع "مهرجان سوريا لأفلام الموبايل" عرضاً سينمائياً في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في شمال سوريا، وهو العرض الـ20 للمهرجان في الداخل السوري الذي افتتح دورته الثانية في مدرج بصرى التاريخي، وكما تظهر الصور فإن تنظيم العرض السينمائي ليس بالسهولة في غياب الكهرباء، وعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة والقصف المتواصل لهذه المناطق السورية المحررة من سيطرة نظام الأسد، مع ذلك أصر المنظمين على الحفاظ بشيء من الروح المرحة على "مظاهر" المهرجان السينمائي والسجادة الحمراء التي تجدها في كل المهرجانات العالمية.

يُقدّم المهرجان في برنامجه هذا العام 33 فيلماً من سوريا والعالم مصوّرة بواسطة كاميرات أجهزة الموبايل، وتتنافس الأفلام المشاركة على أربع جوائز، وهي جائزة "لجنة التحكيم"، وجائزة "أفضل فيلم"، وجائزة "أفضل فيلم سوري"، كما يقدم المهرجان جائزة "الجمهور" التي تقوم على تصويت المشاهدين عبر شكبة الإنترنت، وستُعلن نتائج هذه الجوائز في ختام المهرجان.

تجولت عروض أفلام هذا المهرجان المتواضع في عدّة محافظات سورية ومدن عالمية، حيث عرضت الأفلام في كل من بصرى الشام، حلب وإدلب والوعر وكفرنبل والمعضمية وداريا، والاتاراب، سراقب، والمعرة، وريف حلب الجنوبي في سوريا، كما زارت العروض برلين في ألمانيا، ومدينتي غازي عنتاب واسطنبول في تركيا، وأثينا في اليونان، ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، وزيورخ في سويسرا.

والمهرجان فكرة لمؤسسة "الشارع" الإعلامية السورية وتدعمه عدة جهات منها مؤسسة "افاق" أي الصندوق العربي للثقافة والفنون ومؤسسة "سي اف اي" الفرنسية وصندوق الأمير كلاوس الهولندي.