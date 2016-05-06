فيديو مسرب من سجن حماة.. النظام يبدأ عملية الاقتحام

أفادت الأنباء الواردة من حماة بسقوط جرحى وحدوث حالات اختناق بين السجناء خلال محاولة قوات النظام السوري مساء الجمعة اقتحام السجن المركزي في المدينة مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وبدأ النظام عملية اقتحام لسجن حماة المركزي بعد عدة ساعات من المهلة التي أعطاها للمستعصين بداخله لفك العصيان.

وبدأت عملية الاقتحام بالرصاص الحي والغازات، ما أدى بحسب "أحد المساجين" إلى حالات اختناق.

وتم تسريب فيديو من داخل السجن يظهر اشتعال النار في بعض الزوايا بالسجن، وتظهر أصوات السجناء وهم يكبرون ويهتفون "الله أكبر".

وكان النظام أعطى السجناء المستعصين منذ 5 أيام مهلة حتى الساعة الخامسة صباح الجمعة قبل أن يقتحم السجن، ولكنه عاد وانتظر طوال النهار قبل أن يبدأ فعلاً عملية الاقتحام، وأما عن سبب التأخير فهو الاتصالات المكثفة التي قام ويقوم بها نشطاء وصحفيون وسياسيون سوريون مع مختلف الدول الغربية وشخصيات من الأمم المتحدة.