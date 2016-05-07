التعاون الخليجي يدين قصف النظام لمخيم النازحين بإدلب

دان مجلس التعاون الخليجي المجزرة التي ارتكبها النظام السوري بقصف مخيم النازحين في ريف إدلب قتل فيها العشرات. ووصف الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، قصف مخيمات اللاجئين المدنيين بالجريمة البشعة التي ترقى إلى جرائم الحرب، داعياً الأمم المتحدة إلى سرعة التحقيق في المجزرة.

كما دعا الزياني مجلس الأمن إلى إجبار النظام السوري على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، مشدداً على أن دول مجلس التعاون تعتبر أن الجرائم التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري قد تجاوزت الحدود ويجب أن تتوقف فوراً.