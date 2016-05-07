بوادر حلف أوروبي خليجي للحد من هيمنة روسيا في سوريا

يبدو أن ملامح حلف أوروبي خليجي قد تتوضح معالمها خلال الأيام المقبلة إذا ما نجحت فرنسا في سعيها هذا.

ففي الوقت الذي تستضيف فيه باريس اجتماعاً وزاريا، الاثنين المقبل، لدول أصدقاء سوريا، قال منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية في تصريح لقناة "الحدث"، إن فرنسا تسعى لتشكيل حلف أوروبي خليجي لخلق توازن في ظل الهيمنة الروسية.

وكان وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة رياض حجاب، توجه سابقاً إلى باريس للمشاركة باجتماع وزاري مرتقب الاثنين، حيث يستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت اجتماعاً لدول أصدقاء سوريا.