نيابة عن النظام.. موسكو تمدد الهدنة في حلب 3 أيام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن الهدنة المؤقتة السارية في مدينة حلب في شمال سوريا منذ فجر الخميس لمدة يومين تم تمديدها بمبادرة من موسكو إلى 3 أيام إضافية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بهدف الحيلولة دون تدهور الوضع، وبمبادرة من الجانب الروسي، تم تمديد نظام التهدئة في محافظة اللاذقية وفي مدينة حلب اعتبارا من الساعة 00,01 بتوقيت غرينتش من يوم 7 مايو لمدة 72 ساعة".

من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة باستمرار بالهدنة لأطول فترة ممكنة، وإنها على تواصل مع روسيا لضمان بقائها.

وقد استبق نظام الأسد انتهاء التهدئة بالوعيد لفصائل المعارضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن الجانبين الأميركي والروسي على اتصال مباشر على مدار الساعة بشأن الموقف، خاصة في حلب، والهدف من هذه الاتصالات المستمرة هو ضمان عدم حدوث أي انتهاكات.

وأضاف أن وقف الاقتتال ساهم في الحد من العنف في حلب، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الهدنة لأطول فترة ممكنة رغم أن الموافقة المبدئية من جانب سوريا كانت لمدة 48 ساعة فقط.