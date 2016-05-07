فيديو مسرب.. النظام يحاول إشعال النار داخل سجن حماة

لم تهدأ الأوضاع في سجن حماة المركزي الذي يعيش حالة مزرية ومأساوية منذ أن بدأ السجناء عصيانهم قبل 6 أيام، حيث حاول النظام السوري، الجمعة، اقتحام السجن حاشداً قواته في الخارج، ومحاصراً السجناء بقنابل الغاز حيث سجل العديد من حالات الاختناق.

وحاولت قوات النظام، ليل الجمعة، إشعال الحرائق داخل السجن مستفزة السجناء، كما عمدت إلى إثارة الهلع عبر ضرب الحجارة والرصاص المطاطي من النوافذ في الطابق العلوي، كما أظهر فيديو مسرب حصلت عليه "العربية.نت".

وفي حين يعيش السجن حالة صعبة لجهة الظروف الإنسانية، حيث يفتك الجوع بالناس، أرسل النظام آخر تهديداته للمساجين، مخيراً إياهم بين تسليم الأسرى لدى المساجين أو الاقتحام الكامل.

مطالب السجناء

وكان السجناء أسروا منذ بداية العصيان، الاثنين الماضي، 4 من قوات النظام من أجل المطالبة بالإفراج عما يقارب 800 معتقل رأي سجنوا بعد بداية الثورة، فضلاً عن المطالبة بتحسين ظروف الاعتقال وعدم تحويل أي من السجناء إلى سجن صيدنايا، وإدخال الأدوية إلى السجناء المرضى.

إلى ذلك، عمد النظام السوري إلى اعتماد سياسة التجويع، مانعاً الغذاء عن السجناء. وأظهر فيديو آخر السجناء يتناولون خبزاً يابساً وغير صالح كانوا قد احتفظوا به قبل أيام، مناشدين الصليب الأحمر والأمم المتحدة مساعدتهم وإنقاذهم قبل وقوع مجزرة.

يذكر أن النظام السوري كان حاول في وقت سابق الجمعة اقتحام السجن، إلا أن مصادر "العربية" أكدت أن المحاولة فشلت، موضحة أن محاولة الاقتحام خلفت عددا من الإصابات بين نزلاء السجن بسبب استخدام قوات النظام الرصاص الحي وقنابل الغاز.

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www.facebook.com/syrian.press.center/videos/1749732398602697/