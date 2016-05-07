40 حالة اختناق في سجن حماة والنظام يفشل في اقتحامه

بعد محاولة النظام السوري اقتحام سجن حماة، مساء الجمعة، أفادت مصادر "العربية" أن قوات النظام فشلت في اقتحامه، موضحة أن محاولة الاقتحام خلفت عددا من الإصابات بين نزلاء السجن بسبب استخدام قوات النظام الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وكانت قوات النظام السوري حاولت كما كان متوقعاً مساء الجمعة اقتحام السجن لإنهاء العصيان الذي ينفذه السجناء منذ أيام.

واتسمت محاولتها هذه بعنف رافقه إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة نحو 40 سجينا بحالة اختناق جراء إلقاء قنابل مسيلة للدموع.

وكانت "العربية.نت" حصلت على فيديو مسرب من داخل السجن يظهر محاولة الاقتحام، واشتعال النار في بعض زوايا السجن، كما يظهر أصوات السجناء وهم يكبرون ويهتفون "الله أكبر".

وتأتي محاولة اقتحام سجن حماة بعد تعثر مفاوضات مع المعتقلين الذين يطالبون بتحسين ظروف اعتقالهم، واحتجاجا على اعتقال الكثيرين من دون محاكمة، ناهيك عن نقل العديد من السجناء إلى سجن صيدنايا لتنفيذ أحكام إعدام بحقهم.

والعصيان المذكور والذي بدأه السجناء يوم الاثنين الماضي ليس الأول في تاريخ هذا السجن، إذ يذكر أن محاولة سابقة لقوات النظام فشلت في اقتحام السجن الذي تحاصره بشكل محكم، حيث منعت هذه القوات إدخال الطعام خلال الأيام الماضية علاوة على قطع الكهرباء والماء.

يذكر أن سجن حماة يضم أكثر من 800 معتقل جلهم لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة بعد.

وكان السجناء قد تمكنوا في وقت سابق من احتجاز نحو 10 عناصر من حراس السجن في اليوم الأول من العصيان، وأجبروا إدارة السجن على الإفراج عن العشرات، نقل عدد منهم إلى مناطق في الشمال السوري.

إلى ذلك وفي الوقت الذي دعت فيه الهيئة العليا للمفاوضات المجتمع الدولي إلى التحرك محذرة من مجزرة وشيكة للنظام في سجن حماة، أعلنت فصائل من المعارضة السورية المسلحة أنها قصفت مطار حماة العسكري ردا على اقتحام سجن المدينة المركزي.