النظام يعرض الإفراج عن المعتقلين مقابل تسليم سجن حماة

أفادت مصادر "العربية" أن لجنة التفاوض المشكّلة من نظام الأسد عرضت على المعتقلين في سجن حماة تسليم السجن مقابل الإفراج عنهم على دفعات، خصوصاً الموقوفين والمحكومين بتهم الإرهاب وإصدار عفو عن المحكومين ميدانياً.

وبانتظار الإفراج عن كافة المعتقلين، يتضمن عرض النظام عدم دخول أي عنصر من غير الشرطة إلى السجن وسحب الجيش والقوات من محيطه، وكذلك إدخال الغذاء وإعادة الماء والكهرباء.

كما تضمن عرض النظام السماح باستخدام الجوالات داخل السجن وعدم محاسبة أي معتقل بسبب العصيان وضمان عدم نقل معتقلين إضافيين إلى سجن "صيدنايا".

وأفادت المصادر أن المعتقلين لا يزالون يدرسون العرض.