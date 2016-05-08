تنديد دولي بالأوضاع الإنسانية السيئة داخل سجن حماة

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم على مصير معتقلي سجن حماة المركزي، لا سيما مع استمرار محاولات النظام اقتحام السجن، فيما نقلت مصادر إعلامية أن قوات النظام قطعت جميع طرق التواصل بين معتقلي السجن والعالم الخارجي.

تزامن ذلك مع إرسال قوات النظام مزيدا من التعزيزات إلى محيط السجن تحضيرا لمحاولة جديدة لاقتحامه.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات النظام احتجزت عددا من أهالي السجناء الذين تجمعوا قرب السجن لمعرفة مصير أبنائهم، ما يشير إلى استخدامهم كورقة ضغط لفك الاعتصام.

إلى ذلك ناشدت الهيئة العليا السورية للمفاوضات الجهات الدولية التدخل لمنع مذبحة وشيكة خلال الساعات القادمة قد ترتكبها قوات الأسد بحق المعتقلين.