سوريا.. محاولات لإيواء النازحين في وحدات سكنية مجهزة

يتوزع ملايين اللاجئين السوريين على مختلف دول الجوار، مع استمرار أزمة اللجوء التي سببتها الحرب في سوريا، إضافة إلى مخيمات اللجوء في الداخل السوري والتي لطالما كانت محدودة الإمكانيات وتعاني من ضعف في البنى التحتية والمرافق والخدمات المتوفرة.

من جهتهم، يسعى أهالي ريف اللاذقية، بإمكانات محدودة وطموح كبير، التخفيف من محنة أولئك الذين أجبروا على النزوح من منازلهم مع أطفالهم تحت وطأة القصف والغارات، وذلك عبر تجهيز مخيمات جديدة للنازحين بالقرب من المناطق الحدودية.

مشروع الوفاء الأول النموذجي هو التجربة الأولى ضمن سلسلة مخيمات لإيواء النازحين، في وحدات سكنية صغيرة بدلاً من الخيم، بمساحة 24 متراً مربعاً، تؤمن للاجئين موئلاً يقيهم حر الصيف، ويدرء عنهم برد الشتاء.

ويتألف المشروع من 100 وحدة سكنية، تتوفر فيها معظم الخدمات الرئيسية، من صرف صحي وكهرباء وآبار للمياه، وتهدف للاعتماد على ذاتية الإنتاج، حيث أن قاطني هذه الوحدات سيكونوا منتجين لا مستهلكين.

كما ستتوفر في المخيم خدمات رئيسية أخرى كسوق للخضار، ومدرسة، ومشفى لعلاج النازحين.