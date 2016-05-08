مقتل 55 من "داعش" بقصف تركي على شمال سوريا

أفادت وكالتا الأنباء التركيتان "دوغان" و"الأناضول" بأن قصفاً مدفعياً تركياً على مواقع لـ"داعش" شمال سوريا أدى إلى مقتل 55 عنصراً من التنظيم.

وأوضحت الوكالتان أن المدفعية التركية استهدفت مساء السبت مواقع لـ"داعش" شمال مدينة حلب ما أدى أيضاً إلى تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ وثلاث آليات.

الى ذلك، أفادت صحف تركية بأن فرقة من القوات الخاصة التركية دخلت الأراضي السورية وأجرت عمليات مسح واستطلاع كخطوة أولى للتخلص من منصات إطلاق الصواريخ التي تسقط على مدينة كيليس التركية من الجانب السوري.

وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية المقربة من الحكومة فإن عمل القوة التركية استمر في الأراضي السورية لمدة ٤ ساعات، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية جرى التخطيط لها منذ ١٠ أيام، حيث دخلت وحدة الاستطلاع المكونة من ١٥-٢٠ عسكرياً إلى سوريا من نقطة تبعد عن مدينة كيليس التركية مسافة ١٣-١٤ كم.