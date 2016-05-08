نداء دولي: افتحوا الحدود.. من حق الناس الفرار من الحروب

ناشدت منظمة أطباء بلا حدود، الدول المجاورة لفتح الحدود لإدخال اللاجئين، بعد يومين من قصف جوي استهدف مخيم الكمونة للنازحين بريف إدلب.

كما اعتبرت المنظمة أن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، خيار خاطئ، وأكدت بالوقت ذاته "حاجتها إلى ضمان بقاء الحدود بين سوريا والدول المجاورة مفتوحة، لأن الناس لهم الحق في الفرار من الحروب".

فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمين العام للمنظمة في بيروت قوله "إن قصف مخيم الكمونة الذي يفترض أن يكون ملاذاً للفارين من القتل، مثال على أن فكرة إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، خاطئة للغاية، وأضاف أن منظمته تعمل في ظل ظروف صعبة وأن الكثير من المرافق التي لهم يتم استهدافها".

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد صرّحت في وقت سابق، أن القصف استهدف العام الماضي 63 مشفى وعيادة طبية تدعمها المنظمة في سوريا، إضافة لاستهداف 12 مرفقاً صحياً هذا العام.

وتعاني مناطق عديدة من أزمات صحية تتجسد في قلة الكوادر الطبية الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي في المناطق المحررة، ما أجبر قسم منهم على الاضطرار للانتقال إلى تركيا من أجل تلقي العلاج.