55 ألف صورة مسربة تظهر تعذيبا ممنهجا لـ 11 ألف معتقل

قصص مروعة تُحكى عن التعذيب في السجون السورية منذ سنوات، لكن آلاف الصور التي سرّبها العام الماضي مصورٌ كان يعمل ضمن فريق الطب الشرعي في إحدى سجون النظام في سوريا، وأطلق على نفسه اسم "قيصر"، تظهر تفاصيل الفظائع التي تدور هناك.

جمع قيصر الصورَ بين عامي 2011 و2013 ، وسرّب 55 ألف صورة لحوالي 11 ألف معتقل، قضوا جميعهم تحت التعذيب في سجون النظام، وتم التعرف على كثير من الضحايا الظاهرين في الصورة والتأكد من هوياتهم عن طريق خبراء في الأمم المتحدة تواصلوا مع عائلات الضحايا.

وأظهرت الصور آثار تعذيب رهيبة على أجساد المعتقلين منها قطع أطراف، وإعدامات وتجويع حتى الموت، وحرق وقلعٌ للعيون.

وقال إن التعذيب كان ممنهجاً وعلى نطاق واسع وشمل أطفالا ونساء وشبابا وعجزة وبأوامر من أعلى مستوى في القيادة السورية.