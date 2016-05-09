فرنسا: مفاوضات السلام السورية يجب أن تستأنف قريبا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، في ختام اجتماع لممثلي نحو 10 دول عربية وغربية داعمة للمعارضة السورية اليوم الاثنين في باريس، إن مفاوضات السلام السورية في جنيف يجب أن تُستأنف "في أسرع وقت ممكن".

شارك في الاجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وفي ختام الاجتماع قال ايرولت: "نعبر عن رغبتنا بأن تستأنف المفاوضات في أسرع وقت ممكن"، مطالباً بـ"ضمانات ملموسة للحفاظ على الهدنة" واتاحة دخول المساعدة الإنسانية إلى البلاد.

وأردف أن "الأزمة السورية باتت في مرحلة حرجة ويجب أن نضاعف جهودنا لإعادة أحياء عملية السلام" التي تم تعليقها في نهاية نيسان/ابريل في جنيف بسبب عدم إحراز تقدم ملحوظ.

وتابع ايرولت أنه لهذه الغاية، فإن اجتماعا للمجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 بلدا "قد ينعقد الأسبوع المقبل في فيينا".

واتهم النظام السوري بأنه المسؤول عن "العديد من الانتهاكات للهدنة" وعن "عرقلة القوافل الإنسانية" وبـ"عدم إظهار أي رغبة باحراز تقدم" خلال مفاوضات جنيف.

ورحب ايرولت بالاعلان الذي صدر عن موسكو وواشنطن قبل ساعات وتضمن تعهدهما بـ"مضاعفة جهودهما" للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع في سوريا وتوسيع نطاق وقف الاعمال القتالية، معتبرا اياه "تصريحا ايجابيا". وقال "نتمنى ان يتم تنفيذه. يجب الا يكون مجرد تصريح اضافي".