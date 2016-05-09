قاض بلجيكي يرفض توقيف رجل قطع رأس أحدهم في سوريا

رفض قاض في بروكسل حبس رجل أقرّ بقطع رأس أحدهم عندما كان يقاتل في سوريا.

واستفاد إلياس خياري، البالغ من العمر 25 عاماً، ويعيش في بلجيكا، من الإفراج رغم تهمة المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية، لكن هذه التهمة لم تكن كافية لحبسه، وفق تقدير أحد قضاة بروكسل.

من جهتها، اهتمت صحيفة بلجيكية بالحادثة وأكدت أنها استمعت لتسجيل صوتي يقر فيه إلياس خياري، بأنه قطع رأس أحدهم في سوريا، بحجة أنه "زنديق".

يذكر أنه صدر بحق خياري حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد طالبت النيابة الفدرالية بتوقيفه الفوري، لكن القاضي قدّر أن التهم غير كافية لتوقيفه.