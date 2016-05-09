قوات الأسد تقصف ريف دمشق وتشتبك مع المعارضة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات حكومة النظام السوري وحلفاءها قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في الريف الشرقي لدمشق اليوم الاثنين، واشتبكت مع فصائل المعارضة بالمنطقة.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن قذيفة مورتر أصابت نحو 20 شخصا بعضهم بإصابات خطيرة حول مدينة عربين بمنطقة الغوطة الشرقية، وأن

قصفا قرب دوما المجاورة قتل شخصا واحدا على الأقل.

وأكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، أن الاشتباكات الأخيرة تمثل تصعيدا كبيرا في القتال بالغوطة الشرقية، حيث أعلن جيش النظام الأسبوع الماضي تهدئة مؤقتة لم تعد سارية الآن.