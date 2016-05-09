من جديد.. طيران النظام يستهدف مستشفى بريف حلب

استهدفت طائرات النظام مستشفى بيوتي في بلدة كفرناها بريف حلب، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى من الطاقم الطبي، إضافة لدمار قسم كبير من المبنى، كما طالت الغارات بلدات الأتارب وخان طومان والزربة.

في السياق ذاته، استهدف طيران الأسد حي الصناعة ومحيط حقل كونوكو وتلة الجحيف ومحيط المطار العسكري في دير الزور.

وفي حمص، شن طيران النظام عدة غارات على بلدة عزالدين وقرية دير فول بالصواريخ الفراغية، بينما تعرضت قرية الغجر وبلدة السعن لقصف مدفعي.

أما جنوبا، فقد ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على منطقة غرز وبلدة أم المياذن في الريف الشرقي لدرعا.

من جهة أخرى، صد الثوار هجوما لقوات الأسد على جبهة معراتة قرب بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي خلال محاولة الأخيرة التقدم في المنطقة.