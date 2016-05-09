72 مدنياً ضحايا القصف والإعدامات في أبريل بالرقة

يسقط يومياً ضحايا جدد في مدينة الرقة السورية الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش".

وكشفت مجموعة "الرقة تذبح بصمت"، التي تعمل على توثيق الانتهاكات والجرائم في الرقة، أن ضحايا إعدامات "داعش" وقتلى نظام الأسد وصلوا إلى 72 مدنياً خلال أبريل الماضي، وأن المدينة تعرضت إلى 39 غارة جوية. ارتكب نظام الأسد مجزرة راح ضحيتها 15 مدنياً، إثر شن الطيران الحربي 7 غارات. أما الغارات التسع الروسية فقد قتلت 30 مدنياً.

كما نفذت طائرات من دون طيار 4 غارات جوية استهدفت المدينة، قتل فيها 50 مدنياً، فيما تسبب طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، بمقتل أربعة مدنيين جراء 19 غارة جوية، يضاف إليهم مقتل مدني آخر بانفجار لغم أرضي، وذبح داعش 22 شخصاً خلال إعدامات ميدانية.

ويبقى المشهد هنا أن سكان الرقة يعيشون بين جحيم غارات النظام على مدينتهم وبين حكم التنظيم المتطرف الذي كثف من إجراءات منع مغادرة المدنيين المدينة حتى يدفعوا مبالغ طائلة أو يتخلوا عن ممتلكاتهم.