المجموعة الدولية لدعم سوريا تجتمع 17 مايو في فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن القوى الدولية ستجتمع لمناقشة الأزمة السورية في فيينا في 17 مايو، وسط اندلاع القتال أخيرا ما هدد بعرقلة جهود السلام.

وصرحت متحدثة باسم الوزارة بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف "يخطط" للمشاركة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 بلدا والذي سيعقد في العاصمة النمساوية الأسبوع المقبل.

وتقود موسكو - الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد - حملة دبلوماسية لحل النزاع بوصفها رئيس المجموعة الدولية لدعم سوريا بالشراكة مع الولايات المتحدة.

وتعهدت واشنطن وموسكو، الاثنين، في بيان مشترك بـ"مضاعفة" الجهود لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ خمس سنوات.

وهدد تصاعد القتال في حلب بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 فبراير بوساطة روسيا والولايات المتحدة، وهو اتفاق أحيا الآمال بالتوصل الى حل سياسي للنزاع الذي ادى الى مقتل اكثر من 270 الف شخص.

والمجموعة الدولية لدعم سوريا مؤلفة من 17 بلدا ومنظمة من بينها الامم المتحدة، الا انها لا تشمل اطرافا من داخل سوريا.

وبدأت المجموعة اجتماعاتها العام الماضي في اطار المساعي السياسية الدولية لإنهاء الازمة السورية.