وعلى التلفزيون.. بمدفع رشّاش هدّد معارضي الأسد!

أشهر النائب في البرلمان عن مدينة حلب السورية فارس الشهابي، سلاحه الحربي في نهاية حوار تلفزيوني كان يجريه مع إحدى الفضائيات العربية.

وقام الشهابي برفع بندقية الكلاشينكوف الروسية، مهددا بها المعارضة السورية، بأنهم لو دخلوا حلب فإنهم لن يجدوا منه إلا هذه البندقية الحربية.

وفاجأ النائب مقدمة البرنامج التي سارعت إلى إنهاء الجزء الأخير من حوارها، بعدما أشهر الشهابي مدفعه الرشاش ورفعه بيده اليمنى، مهدداً ومتوعداً معارضي رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكان النائب الشهابي، الذي هو في الأصل رجل أعمال ينتمي لإحدى عائلات حلب الشهيرة، قد عبّر عن رأيه مرارا بأنه ضد الهدنة، وأن الحل الوحيد برأيه هو الدم والنار والحرب. إلا أنه عادة ما يردف هذا الرأي بعبارة "هذا رأيي ورأي أهل حلب ولا يمثل الدولة السورية" للتقليل من إحراج نظامه الذي عليه الالتزام بالهدنة على الأقل إعلامياً أو شفوياً.

وكان النائب الشهابي قد وصف المعارضة السورية، في حواره المشار إليه، بأنهم "أجانب" وأنهم لو دخلوا مدينة حلب فإنه سيقاتلهم بسلاحه الروسي.

إلا أنه وعلى الرغم من هذا التلويح بمدفع رشاش وعلى الهواء مباشرة فقد قال: "نحن لا نحب إراقة الدماء".

ويعرف الشهابي بولائه المفرط لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وكثيرا ما يظهر على شاشات التلفزة مطالباً جيش النظام بدخول أحياء المدينة التي تسيطر عليها المعارضة السورية، "مهما بلغت الأثمان".

وسبق له أن قال حرفياً: "يجب دخول حلب مهما بلغت التكلفة على الحلبيين وعلى الجيش"، الأمر الذي عاد وكرره مرة أخرى في حواره الأخير المشار إليه.