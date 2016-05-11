بالصور.. الأسد يكرم قتلاه بـ"ساعة حائط"!

أفادت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، فضلاً عن صفحات مؤيدين للنظام على مواقع التواصل الاجتماعية أن قيادة القوى البحرية قامت، يومي السبت والجمعة الماضيين وبتوجيه من رأس النظام في سوريا بشار الأسد، بتكريم بعض ذوي قتلى القوات المسلحة الذين سقطوا دفاعاً عن النظام السوري في مدينتي جبلة والقرداحة بريف اللاذقية. إلا أن التكريم اقتصر على ما يبدو على ساعات حائط، بحسب ما أوردت الهيئة السورية للإعلام، فضلاً عن مواقع سورية أخرى معارضة.

وأثار الخبر موجة انتقادات في صفوف الموالين والمعارضين على حد سواء.

يذكر أن النظام السوري أو حزب البعث تحديداً وهو الحزب الحاكم سبق أن كرم قتلى النظام في نوفمبر 2014 بصورة للأسد نفسه، تحية تقدير على بذل حياتهم في سبيله.