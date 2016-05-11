داعش يسقط مروحية تابعة للنظام في صحراء تدمر

أسقط تنظيم داعش الإرهابي طائرة هليكوبتر تابعة لجيش النظام السوري يوم الثلاثاء في صحراء تدمر بوسط سوريا حيث يحتدم القتال، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت وكالة أعماق المرتبطة بداعش إن الطائرة الهليكوبتر أسقطت قرب صحراء تدمر بين حمص ومدينة تدمر.

ولم يعلق النظام السوري على التقري، لكنه قال في وقت سابق إن طائراته الحربية قصفت دفاعات داعش في المنطقة، وأصابت قوافلها على مقربة من حقل غاز الشاعر الذي سيطر عليه المتطرفون يوم الخميس الماضي.

وقطع المتطرفون أيضا خطوط إمداد الجيش وهاجموا حقلي غاز المهر والجزل في منطقة تضم أكبر احتياطيات غاز للبلاد ومنشآت كانت تولد في السابق معظم احتياجات البلاد من الكهرباء. وتمكنوا من العودة إلى المنطقة في الأسبوعين الماضيين.

وكانت قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي طردت داعش من تدمر في مارس الماضي.