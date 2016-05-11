داعش يقطع طريق الإمداد الرئيسية بين حمص وتدمر

تمكن تنظيم داعش الثلاثاء من قطع طريق إمداد رئيسية بين حمص وتدمر بعد أسابيع من استعادة جيش النظام السوري السيطرة على المدينة الأثرية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن داعش "تمكن من قطع طريق الإمداد الرئيسية بين حمص وتدمر قرب مطار التيفور العسكري بعد شنه هجوما من شرق حمص". ولفت إلى أن طريق الامداد التي قطعها داعش "هي الطريق الرئيسية من حمص إلى تدمر، لكنها ليست الوحيدة لوجود طرق فرعية أخرى.

وتسيطر قوات النظام السوري على هاتين المدينتين، بعدما تمكن الجيش في نهاية مارس بدعم من الطيران الروسي من السيطرة على مدينة تدمر المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.

ويأتي تمكن التنظيم من قطع الطريق في إطار هجوم هو الأوسع له منذ استعادة النظام بدعم روسي السيطرة على تدمرفي 27 مارس، بحسب المرصد.

يذكر أن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش تدور في المنطقة، في حين يحيط التنظيم المتطرف بتدمر من كل الجهات باستثناء الجهة الجنوبية الغربية. وتبعد أقرب نقاط تواجد التنظيم عشرة كيلومترات عن تدمر.