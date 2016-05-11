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قوات روسية تتجه نحو حلب وإيرانية باتجاه الغوطة

المصدر: العربية.نت
قاعدة حميميم (أرشيفية)
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كشف رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية أسعد الزعبي في مداخلة مع قناة "الحدث" أن هناك خطة روسية لإلهاء المعارضة في الغوطة الغربية بغية مهاجمة حلب.

وأوضح أن الخطة الروسية تقضي بزج 3 آلاف جندي إيراني شمال الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضح أن الخطة سربت للمعارضة من قبل عميل داخل النظام، وتقضي بحشد قوات مشكّلة من قبل ميليشيات حزب الله وعناصر إيرانية وفصائل من قوات النظام شمال الغوطة.

كما لفت إلى أن هناك قوات روسية تتجه من قاعدة حميميم إلى حلب.

من جهة أخرى أكد الزعبي أن الحديث عن هدنة في حلب عبث وهباء، وقال "لا هدنة في حلب كي يتم تمديدها".

كلمات دالّة

#الغوطة الشرقية, #سوريا, #حلب, #أسعد الزعبي

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