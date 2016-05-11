مطالبات أممية بوقف جرائم الحرب في سوريا

قال محققون دوليون في جرائم الحرب بسوريا في بيان إنه يجب أن تمنع الدول التي تدعم عملية السلام في سوريا الأطراف المتحاربة من مهاجمة أهداف غير مشروعة مثل المستشفيات.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إن من الأهمية البالغة أن تعمل الدول الساعية لإنهاء الصراع في سوريا على ضمان أن تحمي الأطراف المتحاربة المدنيين لكن ما حدث هو أن القصف الجوي والبري والصاروخي كان يستخدم بكثافة في الهجمات الأخيرة على أهداف مدنية.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في البيان "عدم احترام قوانين الحرب يجب أن تكون له عواقب على الجناة".