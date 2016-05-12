أردوغان: تركيا تستعد لتطهير الحدود السورية من داعش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا تجري تحضيرات لـ"تطهير الجانب الآخر من الحدود" التركية-السورية من وجود تنظيم "داعش" فيما شن الجهاديون في الآونة الأخيرة هجمات على بلدة تركية.

وقال اردوغان، في خطاب ألقاه في أنقرة: "نجري التحضيرات اللازمة لتطهير الجانب الآخر من الحدود (السورية) بسبب الصعوبات التي نواجهها في كيليس "المدينة الحدودية التركية التي تتعرض بانتظام لسقوط صواريخ تنسبها أنقرة الى تنظيم "داعش".

وكرر أردوغان اتهام أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنهم "تركوا تركيا وحدها"، مضيفا "لم نلق الدعم الذي نريده من حلفائنا، خصوصا من البلدان التي تمتلك قدرات عسكرية في المنطقة".

وسأل "كم من الوقت سننتظر حلفاءنا في حين يستشهد مواطنونا يوميا في شوارع كيليس بسبب صواريخ تطلق من الجانب الآخر للحدود؟".

وأضاف: "أسمحوا لي بالقول إننا لن تتردد في أن نتخذ منفردين التدابير اللازمة".