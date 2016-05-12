المعارضة تستعيد مخيم حندرات بريف حلب الشمالي

كشفت مصادر من المعارضة السورية أنها استعادت السيطرة على مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي، متحدثة عن سقوط عدد من القتلى من الميليشيات الإيرانية في المعركة واعتقال عدد آخر.

ويهدف النظام السوري من هجومه المستمر على حندرات إلى قطع طريق "الكاستيلو"، الذي يصفه الأهالي بأنه "الرئة التي تتنفس منها مدينة حلب"، بعد محاولات على مدى الأشهر الماضية، لكن جميعها لم تنجح.

وبعد انتهاء التهدئة في حلب، خاضت قوات النظام معارك مع المعارضين شمالي حلب اليوم الخميس. وتركز القتال في منطقة حندرات، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر من مقاتلي المعارضة.

وذكر المرصد أن قوات النظام شنت هجوما في المنطقة بدعم من ضربات جوية استهدفت حندرات والطريق الوحيد المؤدي إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في المدينة.

وقالت مصادر من مقاتلي المعارضة إن قوات الأسد سيطرت على بعض الأراضي في البداية، لكن تمت استعادتها في وقت لاحق.