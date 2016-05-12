خُمس اللاجئين الفلسطينيين غادروا سوريا نتيجة الحرب

أعلن المفوض العام لوكالة للأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" بيار كريهنبول، اليوم الخميس في دمشق، أن أكثر من 20% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا غادروها في السنوات الخمس الأخيرة بسبب الحرب.

وصرح المفوض، أثناء زيارة إلى دمشق، للصحافة: "قبل الحرب أقام 560 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، ونقدر أن 110 إلى 120 ألفا منهم غادروا البلاد".

وأضاف: "من هؤلاء توجه حوالي 45 ألفا إلى لبنان، و15 ألفا إلى الأردن. ونفترض أن الباقين، أي حوالي نصف المغادرين، توجهوا إلى بلدان أخرى عبر تركيا".

وأوضح للصحافيين أن "البعض وصل إلى أوروبا. نعلم أن فلسطينيين آخرين أصبحوا في آسيا، وغيرهم اتجه إلى أميركا اللاتينية".

وتضم سوريا بحسب الـ"أونروا" 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين، بينها ثلاثة غير رسمية. وبات أكبرها، مخيم اليرموك الذي كان يؤوي 160 ألف شخص قبل الحرب بينهم الكثير من السوريين، مدمرا بشكل شبه كامل.

وأفاد كريهنبول أن المخيم لم يعد يضم إلا 6000 شخص فيما تسوده أجواء "يأس إلى أقصى الحدود". ويتعذر على الـ"اونروا" دخول المخيم لتوزيع المساعدات، لكن المفوض أكد: "لن نستسلم وسنواصل جهودنا لدخوله. في هذا الوقت نركز جهودنا لتوفير المساعدات في البلدات المحيطة بالمخيم" التي لجأ إليها الكثير من سكان اليرموك.