سوريا.. داريا المحاصرة ستتسلم أولى المساعدات منذ 2012

أعلن ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مساعدة دولية ستدخل الخميس للمرة الأولى منذ 2012 إلى مدينة داريا معقل الفصائل المقاتلة في الغوطة الغربية في ريف دمشق، والتي يحاصرها الجيش السوري.

وقال بافل كشيشيك الناطق باسم الصليب الأحمر في سوريا إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة ستدخل اليوم الخميس المساعدة الإنسانية الأولى إلى مدينة داريا (...) منذ بدء الحصار (من قبل الجيش السوري) في نوفمبر 2012".

وتشكل داريا معقلاً يرتدي طابعاً رمزياً كبيراً للمعارضة لأنها خارجة عن سلطة النظام منذ 4 سنوات.

وكانت المدينة على رأس حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد التي بدأت في مارس 2011.

وخسرت المدينة المدمرة بشكل شبه كامل اليوم 90% من سكانها البالغ عددهم 80 ألف نسمة. ويعاني الذين بقوا فيها من نقص خطير في المواد الغذائية ونقص التغذية.