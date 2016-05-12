كي مون: الحل بسوريا يستغرق وقتاً

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة ألقاها الخميس في لشبونة من أن تسوية "سياسية" للنزاع في سوريا "يمكن أن تستغرق وقتاً".

وصرح بان أمام مجموعة من الطلاب السوريين المقيمين في البرتغال "أولويتي هي تسوية الأزمة عبر حوار سياسي"، وأعرب عن قلقه حيال "الوضع غير المقبول أبداً" في سوريا.

إلا أنه حذر من أن التوصل إلى تسوية سياسية "يمكن أن يستغرق وقتاً".

وأشاد بان من جهة أخرى بالاستقبال الذي قدمته البرتغال للاجئين السوريين.

وفي فبراير رفعت البلاد إلى عشرة آلاف عدد اللاجئين السوريين الذين تعتزم استقبالهم وهو ضعف العدد البالغ نحو 4500 لاجئ كانت وافقت على دخولهم في إطار المفاوضات ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن وصل 211 لاجئاً فقط إلى البلاد.