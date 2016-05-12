أنباء عن فقدان الاتصال بـ3 جنود روس في معارك تدمر

أعلن الجيش الروسي عن مقتل جندي بنيران مقاتلين من المعارضة السورية بريف حمص قبل يومين.

وأشار متحدث باسم الجيش الروسي في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا إلى أن الجندي القتيل أصيب بجروح بالغة برصاص مقاتلي المعارضة لدى مرافقته آليات تابعة لمركز التنسيق الروسي.

من جهتها، تجري وحدات حماية الشعب الكردي مفاوضات مع تنظيم "داعش" للكشف عن مصير اثنين إلى ثلاثة جنود روس فقد الاتصال بهم في سوريا، خلال معارك تدمر بريف حمص الشرقي.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة قولها إن الوحدات الكردية سبق لها الإشراف على عملية تبادل لجثة ضابط روسي قتل قبل أسابيع في تدمر، مقابل تسليم 15 من أسرى وجثث لقياديين في "داعش" كانوا قد أسرتهم أو قتلتهم الوحدات الكردية.

وأفاد المرصد بأن الصفقة شملت أربعة عناصر أفغان مقيمين في إيران كان قد أسرهم التنظيم.