الأمم المتحدة: المباحثات السورية لم تصل لطريق مسدود

اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المباحثات السورية ليست في طريق مسدود، متوقعا أن يعلن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا استئناف المباحثات قريبا.

وقال دوجاريك: "لا أتفق مع تحليلاتكم بأن المحادثات السياسية في طريق مسدود، الخطوة المقبلة هي اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الشهر المقبل، وأعتقد أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا سيعلن استئناف المباحثات قريبا. يجب التأكيد على إعادة الالتزام بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع المشاركين في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا والذين يملكون القدرة على التأثير في المعارك على الأرض، لقد شهدنا تأثير العنف على العملية الإنسانية، النقطة المهمة هي أن المناقشات مستمرة ونأمل أن يعلن استئناف مفاوضات السلام".