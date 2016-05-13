حلب.. هجوم فاشل للميليشيات الإيرانية على منطقة الراشدين

يوم جديد من المعارك في حلب وريفها، كان أبرزها تلك التي شهدتها منطقة الراشدين الاستراتيجية الواقعة إلى الغرب من مدينة حلب بين المعارضة المسلحة من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية والأفغانية الداعمة له من جهة أخرى.

فقد تجددت المواجهات بشكل عنيف في حي الراشدين غربي مدينة حلب بين الثوار وعناصر من الميليشيات الإيرانية بعد محاولة هذه الميليشيات التسلل لنقاط تمركز الثوار في المنطقة، ما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى في صفوف هذه الميليشيات بعد يوم واحد على خسائر فادحة في صفوفها.

حلب أصبحت الآن قلب الصراع ومحل اهتمام كل المتحاربين على التراب السوري.

سلسلة معارك طاحنة تطوقها في ريفها الشمالي والغربي والجنوبي والشرقي، تلك المعارك التي قد تغير وجه البلاد برمته.

المواجهات الأبرز غرباً تجددت في منطقة الراشدين الاستراتيجية بين المعارضة المسلحة من جانب وميليشيات إيرانية وأفغانية وعراقية ومعهم ميليشيات "حزب الله" من جانب آخر تحت غطاء جوي روسي.

جولة هي الثانية من نوعها خلال 48 ساعة وأسفرت كسابقتها عن مقتل عدد كبير من عناصر الميليشيات وفرار آخرين كما تظهر الصور التي بثتها المعارضة المسلحة.

هذه الجولة أتت بعد محاولة هذه الميليشيات التسلل مجدداً إلى المنطقة التي خسرتها قبل أيام لسحب جثث قتلاها، لكنها تعرضت لكمين من قبل عناصر المعارضة المسلحة.

رد نظام الأسد والطيران الروسي أتى في شكل غارات جوية استهدفت مخيم حندرات، بينما حلب المدينة تشهد نوعاً من الهدوء في ظل هدنة هشة اقتصرت الخروقات فيها على تراشق مدفعي من الجانبين من دون خسائر بشرية.