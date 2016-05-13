مقتل 50 قيادياً لحزب الله منذ بدء تدخله في سوريا

سقط نحو ألف من قيادات وعناصر ميليشيات حزب الله في سوريا منذ عام 2012، وفق الأرقام والبيانات الرسمية للحزب. إلا أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، فالحزب يميل للتكتم والتقليل من الخسائر بشكل عام وتقتصر إعلانات الوفاة التي ينشرها على القادة الميدانيين الكبار الذين يقتلون في سوريا.

وتميز إعلانات الوفاة التي ينشرها الحزب بين المقاتلين والقادة، فقد نشر خلال الأعوام الأربعة الماضية حوالي 50 بيان وفاة لمن وصفهم بالقادة الميدانيين أو الضباط الكبار. معظم هؤلاء سقطوا في معارك حلب خلال العامين الماضيين، بينهم حسن حسين الحاج الملقب بأبو محمد الإقليم، وكان من أبرز مساعدي نصر الله ومن كبار القادة الميدانيين في سوريا ومسؤول العمليات بريف حلب. خلفه مهدي حسن عبيد، وهو أحد قيادات الحزب القدامى، ولقي مصرعه أيضاً في المنطقة نفسها. كما محمد شمص الذي كان يشغل منصب القائد التنظيمي لعمليات الحزب في سوريا، والمنسق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية.

وتشير بيانات ميليشيات حزب الله إلى أن حصيلة قتلاها، وتحديداً الجنود منهم، بلغت ذورتها في تموز/يوليو من العام الماضي خلال مشاركة الميليشيات في معارك الزبداني بريف دمشق.