واشنطن: طيران التحالف لم يحلق فوق موقع مقتل بدر الدين

أعلنت الولايات المتحدة أن طيرانها أو طيران التحالف لم يحلقا في المكان الذي وقع فيه الانفجار الذي أدى إلى مقتل القيادي في ميليشيات "حزب الله" مصطفى بدر الدين بسوريا، بحسب تصريحات جاءت على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست.

وقال إرنست للصحافيين: "لم تكن هناك طائرات أميركية أو تابعة للتحالف في المنطقة التي قيل إنه قتل فيها".

وأضاف إرنست أنه لا يمكنه تأكيد مقتل مصطفى بدر الدين الذي قال "حزب الله" إنه قتل قرب قاعدة مجاورة لمطار دمشق.

يأتي هذا فيما شيع "حزب الله" اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت جنازة مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري البارز في الحزب، والذي قتل في هجوم بسوريا لم يعرف منفذه حتى الآن.

وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، إنهم سيكشفون خلال الساعات القادمة الأسباب التي تقف وراء اغتيال بدر الدين، والذي يعتبر الشخصية العسكرية الأهم في الحزب بعد اغتيال عماد مغنية في عام 2008.

وألقى مسؤول واحد على الأقل في الحزب باللائمة على إسرائيل، الخصم القديم، التي ضربت أهدافاً للحزب في سوريا عدة مرات منذ اندلاع الحرب في عام 2011.