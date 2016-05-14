مقتل شخصين بانفجار سيارة في القامشلي

قال مسؤول سوري كردي إن شخصين قُتلا عندما انفجرت سيارة ملغمة في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا اليوم السبت بعد نحو 10 أيام من تحذير أجهزة الأمن المحلية من احتمال وقوع هجوم.

وقال عبدالله سعدون، المسؤول الإعلامي في قوة الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"، لوكالة "رويترز"، إن السيارة انفجرت في محطة لخدمة السيارات، مضيفاً أن أحد القتلى كان من العاملين بالمحطة، والآخر مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية السورية كان بالقرب من موقع الانفجار.

وتسيطر وحدات حماية الشعب على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، ومن بينها أغلب محافظة الحسكة التي تقع فيها القامشلي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصين قُتلا، وأصيب خمسة آخرون على الأقل في الانفجار.

وذكّر سعدون بأن "الأسايش" حذروا المواطنين قبل أكثر من 10 أيام من احتمال دخول سيارة محملة بالمتفجرات إلى المنطقة.

وكان تفجير انتحاري في نقطة تفتيش قد قتل ستة على الأقل من قوات الأمن الداخلي الكردية في القامشلي منذ أسبوعين.