نظام الأسد يفتح النار على معظم الجبهات في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في أحدث التطورات الميدانية في سوريا، إن الطيران المروحي لقوات النظام قَصف مناطق في بلدة حيان ومنطقة الباب بريف حلب الشمالي.

كما أفادت لجان التنسيق باندلاع اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردية وبين داعش في قرية زور مغار بريف جرابلس في ريف المدينة الشرقي.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة بين قوات النظام وبين تنظيم داعش في محيط حقل شاعر النفطي وريف بلدة جب الجراحخ بريف حمص الشرقي.

من جهته، أعلن الناطق باسم التحالف الدولي ضد داعش، العقيد ستيف وارين أن التحالف رصد تقارير عن إعلان داعش حالَ الطوارئ في الرقة معقله في سوريا.

أما جبهة إدلب، حيث قصفت طائرات النظام مدينة إدلب وريفها، خاصة مدينة أريحا، مخلفة عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء.