سوريا.. داعش يخسر مستشفى دير الزور

أفاد المرصد السوري السبت أن قوات نظام بشار الأسد استعادت السيطرة على مستشفى في دير الزور، بعد أن اقتحمه تنظيم داعش.

وأسفر الاقتحام عن مقتل خمسة وثلاثين عنصراً من قوات النظام، واحتجز التنظيم بعضاً من أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى.

كما قام التنظيم بقطع طريق الإمدادات بين قاعدة للجيش والمطار لكنه خسر 24 من مقاتليه في المعركة.

وتحدث المرصد السوري عن اشتباكات مستمرة بين قوات النظام وداعش في محيط دير الزور.

وكانت لجان التنسيق أفادت بأن التنظيم سيطر في وقتٍ سابق على مواقع لقوات الأسد في محيط مطار دير الزور العسكري.



في غضون ذلك، شن الطيران المروحي التابع للنظام غارات بالبراميل المتفجرة على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

وعلى جبهة حلب أفادت لجان التنسيق باستهداف طيران الأسد لبلدات وقرى الريف الغربي ما أسفر عن سقوط قتلى من المدنيين وعدد من الجرحى.